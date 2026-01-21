Die Bauarbeiten zur Errichtung einer neuen Multifunktionshalle in Schönebeck könnten schon im Mai beginnen. Doch wie soll die Halle überhaupt aussehen und welchen Namen wird sie tragen? Das sind die Entwürfe.

Schönebeck. - Wie wird die neue Sporthalle, die im Schönebecker Bahnhofsquartier entstehen soll, aussehen? Welchen Namen soll sie tragen? Und was wird aus den kunstvollen Glasfenstern der alten Franz-Vollbring-Sporthalle, die im Gegenzug abgerissen werden soll? Antworten auf diese Fragen wurden am Montagabend im Bauausschuss geliefert und Entwürfe vorgestellt.