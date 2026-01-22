Noch keine Entscheidung: Auf Antrag von Oberbürgermeisterin Simone Borris hat Magdeburgs Stadtrat die Beschlüsse, die darauf abzielen, die Kleingartenanlage Ilsetal für eine Rettungswache abzureißen, vertagt.

Der Kleingartenverein Ilsetal befindet sich an der Brenneckestraße - dort, wo eine neue Feuer- und Rettungswache in Magdeburg entstehen soll.

Magdeburg. - Es sah ganz so aus, als wäre es schon in Stein gemeißelt, dass die Kleingartenanlage Ilsetal in Magdeburg für die geplante Feuer- und Rettungswache Süd weichen muss. Doch die Entscheidung wurde vertagt. Ein Hoffnungsschimmer?