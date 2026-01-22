Stadtrat entscheidet noch nicht Hoffnung für Ilsetal-Kleingärtner in Magdeburg: Beschluss vertagt
Noch keine Entscheidung: Auf Antrag von Oberbürgermeisterin Simone Borris hat Magdeburgs Stadtrat die Beschlüsse, die darauf abzielen, die Kleingartenanlage Ilsetal für eine Rettungswache abzureißen, vertagt.
22.01.2026, 14:45
Magdeburg. - Es sah ganz so aus, als wäre es schon in Stein gemeißelt, dass die Kleingartenanlage Ilsetal in Magdeburg für die geplante Feuer- und Rettungswache Süd weichen muss. Doch die Entscheidung wurde vertagt. Ein Hoffnungsschimmer?