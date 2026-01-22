weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Stadtrat entscheidet noch nicht: Hoffnung für Ilsetal-Kleingärtner in Magdeburg: Beschluss vertagt

Stadtrat entscheidet noch nicht Hoffnung für Ilsetal-Kleingärtner in Magdeburg: Beschluss vertagt

Noch keine Entscheidung: Auf Antrag von Oberbürgermeisterin Simone Borris hat Magdeburgs Stadtrat die Beschlüsse, die darauf abzielen, die Kleingartenanlage Ilsetal für eine Rettungswache abzureißen, vertagt.

Von Sabine Lindenau 22.01.2026, 14:45
Der Kleingartenverein Ilsetal befindet sich an der Brenneckestraße - dort, wo eine neue Feuer- und Rettungswache in Magdeburg entstehen soll.
Der Kleingartenverein Ilsetal befindet sich an der Brenneckestraße - dort, wo eine neue Feuer- und Rettungswache in Magdeburg entstehen soll. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Es sah ganz so aus, als wäre es schon in Stein gemeißelt, dass die Kleingartenanlage Ilsetal in Magdeburg für die geplante Feuer- und Rettungswache Süd weichen muss. Doch die Entscheidung wurde vertagt. Ein Hoffnungsschimmer?