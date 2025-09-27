Sachsen-Anhalt prüft verschiedene Varianten, wo eine neue Brücke über die Elbe gebaut werden kann. Das bestätigte das Verkehrsministerium auf Nachfrage der Volksstimme. Eine Variante würde die Fähre Ferchland-Grieben ersetzen.

Überraschung aus dem Verkehrsministerium: Neue Elbbrücke soll gebaut werden

Burg. - Die A2-Elbbrücke bei Magdeburg ist ein Nadelöhr. Kommt es zum Unfall, sind nur Fähren eine naheliegende Alternative. Nun prüft das Land, wo eine neue Elbbrücke gebaut werden kann. Möglicherweise wird die Brücke im Jerichower Land die Elbe queren. Was sind die Varianten?