Charlott Weiner-Fischer hat ihren Traum verwirklicht. Sie führt zusammen mit ihrem Mann einen Reiterhof in Woltersdorf - und hat dafür viele Widerstände überwunden.

Träume sind zum Leben da: Wie diese Frau ihr persönliches Glück selbst in die Hand nahm - und alles auf eine Karte setzte

Charlott Weiner-Fischer aus Woltersdorf mit ihren Pferden Bravo und Prado

Woltersdorf - „Pferde sind mein Leben, Tiere allgemein“ - Charlott Weiner- Fischer sitzt mit einem großen Strohhut auf dem Kopf vor ihrem Reitstall „Reitgesund“ in Woltersdorf. Die Geschichte einer Frau, die das tut, wo von viele ein Leben lang träumen: Sie setzt ihre Träume auch in die Tat um.