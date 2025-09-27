Wie arbeitet eine Behörde wirklich? Beim Tag der offenen Rathaustür konnten die Magdeburger hinter die Kulissen blicken. Dabei kristallisierten sich vor allem zwei deutliche Wünsche heraus.

Mit Bilderstrecke: Das wünschen sich Magdeburger von ihrem Rathaus

Einmal auf dem Balkon des Magdeburger Rathauses stehen: Für Liudmyla Bilous ging ein Traum in Erfüllung.

Magdeburg. - Sie arbeiten langsam, mit zu viel Papier und sind weit weg vom Bürger: Die Klischees über Behörden sind bekannt. Beim Tag der offenen Rathaustür konnten sich Magdeburger davon überzeugen, wie die Verwaltung arbeitet - gerade in finanziell harten Zeiten. Die Volksstimme hat sich umgehört, was die Menschen von ihrem Rathaus erwarten.