Tag der offenen Rathaustür Mit Bilderstrecke: Das wünschen sich Magdeburger von ihrem Rathaus
Wie arbeitet eine Behörde wirklich? Beim Tag der offenen Rathaustür konnten die Magdeburger hinter die Kulissen blicken. Dabei kristallisierten sich vor allem zwei deutliche Wünsche heraus.
27.09.2025, 17:00
Magdeburg. - Sie arbeiten langsam, mit zu viel Papier und sind weit weg vom Bürger: Die Klischees über Behörden sind bekannt. Beim Tag der offenen Rathaustür konnten sich Magdeburger davon überzeugen, wie die Verwaltung arbeitet - gerade in finanziell harten Zeiten. Die Volksstimme hat sich umgehört, was die Menschen von ihrem Rathaus erwarten.