Henrike Kant wird am Sonntag offiziell in ihr Amt eingeführt.

Biederitz. - Für Henrike Kant beginnt am kommenden Sonntag ein neuer Karriereabschnitt. An diesem Tag wird sie als offizielle Pfarrerin für den Bereich Biederitz in ihr Amt eingeführt. Im Gespräch mit der Volksstimme spricht sie über ihre Erfahrungen und Erlebnisse in den letzten Jahren, wie sie die Menschen kennengelernt hat.