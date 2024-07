100 Lkw-Stellplätze sollen entstehen Neue Raststätte an A2: Planer geben jetzt Gutachten in Auftrag

Gastronomie, Tankstelle und sogar Übernachtungsmöglichkeiten: Das beauftragte Planungsbüro will seine Ideen für den Bau der neuen Raststätte an der A2 bei Schermen einreichen. So ist der Zeitplan.