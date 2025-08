Die Q1-Tankstelle in Möser wird derzeit renoviert. Neue Angebote wie eine Ladesäule für E-Autos sollen entstehen. Nun steht ein Termin für die Eröffnung in Aussicht.

Möser. - Wann kann in Möser wieder getankt werden? Im Angesicht des Fortschritts der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt B1 kommt diese Frage bei vielen Autofahrern der Region auf. Die Arbeiten an der Tankstelle, die im Zuge der Baustelle auf der Bundesstraße derzeit durchgeführt werden, zwingen Fahrerinnen und Fahrer dazu, die nahe gelegenen Tankstellen in der Umgebung anzusteuern, so etwa in Gerwisch oder Heyrothsberge.