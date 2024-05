Auf seiner neuen Route führt der Elberadweg über den asphaltierten Weg „Am Weinberg“ am neuen Rastplatz mit Informationstafel vorbei und links rum auf den neuen Radweg in Richtung Hohenwarthe. Gefährlich wird es, wenn Radfahrer aus Hohenwarthe kommen und mit Schwung um die Kurve fahren - trotz Hinweisschild „Radweg Ende" und trotz versperrter Sicht durch die blickdichte Grundstücksbegrenzung.

Lostau/Hohenwarthe. - Eigentlich spricht viel dafür, dass der Elberadweg in Lostau/Hohenwarthe auf die andere Seite des Weinbergs verlegt wurde. Die alte Strecke liegt zwar naturnah direkt an der Elbe, aber das macht sie auch besonders anfällig für Hochwasser. Zudem ist der Radweg schmal, was Begegnungsverkehr erschwert. Zumal nicht wenige Radtouristen mit Anhänger unterwegs sind. Hinzukommen die an vielen Stellen unebenen Pflastersteine, die die Sturzgefahr signifikant erhöhen.