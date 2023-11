In Gommern entsteht auf dem Gelände der Alten Getreidemühle ein barrierefreier und energieautarker Komplex für Mehrgenerationenwohnen. Abrissarbeiten laufen bereits.

Neue Wohnungen in der Hagenstraße

Grafik: Sechste Biederitzer Immobilien Besitz GmbH & Co. KG

So sieht die Straßenansicht des Mehrgenerationenwohnen-Bebauungskonzeptes der Alten Getreidemühle in der Hagenstraße 22/23 aus.

Gommern - Die Lücken in den Gebäuden der Alten Getreidemühle in der Gommeraner Hagenstraße werden zusehends größer. Stück für Stück frisst sich der Bagger durch das Mauerwerk, trägt ein Gebäude nach dem anderen ab. Mehrere Jahre hat es gedauert, ehe die Abrissarbeiten tatsächlich beginnen konnten. Ausschüsse, Beratungen, Stadtratssitzungen, Verhandlungen, Präsentationen und Ausschreibungen sind nun aber Vergangenheit. Das Areal, das viele Jahre dem Verfall preisgegeben war, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren grundlegend verändern.