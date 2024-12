Die Neuendorfer Straße in Burg, einst eine marode Strecke, ist saniert und wieder befahrbar. Der Abschnitt ist für die Kreisstadt jetzt von besonderer Bedeutung.

Neuendorfer Straße in Burg saniert: Warum die Investition so wichtig für die Kreisstadt ist

Geben die Neuendorfer Straße in Burg frei (v.l.): Ingmar Spiegler, Sonnhild Noack, Mark Wernecke, Philipp Stark, Peter Herold, Sigrun Hohmann.

Burg. - Die Zeiten, in denen sich Fußgänger schon fast in die Büsche schlagen mussten, wenn die Autos an ihnen vorbeifuhren, sind endgültig vorbei. Jetzt ist die Neuendorfer Straße von der Kita „Regenbogen“ bis zum Conrad-Tack-Ring grundhaft saniert und wieder befahrbar.