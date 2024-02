Am 30. September läuft der Zeitvertrag von NJL-Geschäftsführer Thomas Schlüter aus. Möglicherweise verlässt er das Jerichower Land.

Burg. - Seit 1. Oktober 2019 ist Thomas Schlüter Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL). Ob er seinen am 30. September auslaufenden Fünf-Jahres-Vertrag verlängert, erscheint fraglich. In Schwerin wird er bereits als der neue Geschäftsführer des dortigen Nahverkehrs gehandelt. Doch ganz so eindeutig ist die Situation offenbar nicht.

Entscheidung ist noch offen

„Er ist dort Favorit, hat sich aber noch nicht entschieden“, sagte Landrat Steffen Burchhardt (SPD) auf Nachfrage der Volksstimme. Das bestätigte auch Prokuristin Daniela Kramper, die seit 1. Oktober 2019 seine Stellvertreterin ist. „Ich hoffe, dass er sich doch entscheidet, hier zu bleiben“, sagte sie. Thomas Schlüter selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der 60-Jährige ist noch bis Mitte Februar im Urlaub.