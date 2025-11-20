Schön sollen sie es haben - die Jungen und Mädchen der Grundschule Albert Einstein in Burg. In den Räumen werden Risse beseitigt und frische Farbe aufgetragen.

Bürgermeister Philipp Stark verschaffte sich einen Überblick über die Arbeiten in der Grundschule.

Burg. - Die Räume der Grundschule „Albert Einstein“ in Burg erstrahlen in neuem Glanz. Dank einer Förderung konnten Risse in den Wänden durch ein Fachunternehmen beseitigt werden und die Wände erhielten einen frischen Anstrich.