Für bessere Lernbedingungen Neuer Glanz für alte Räume: Grundschule Albert Einstein erhält frischen Anstrich
Schön sollen sie es haben - die Jungen und Mädchen der Grundschule Albert Einstein in Burg. In den Räumen werden Risse beseitigt und frische Farbe aufgetragen.
Aktualisiert: 20.11.2025, 14:27
Burg. - Die Räume der Grundschule „Albert Einstein“ in Burg erstrahlen in neuem Glanz. Dank einer Förderung konnten Risse in den Wänden durch ein Fachunternehmen beseitigt werden und die Wände erhielten einen frischen Anstrich.