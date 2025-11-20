weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Für bessere Lernbedingungen: Neuer Glanz für alte Räume: Grundschule Albert Einstein erhält frischen Anstrich

Schön sollen sie es haben - die Jungen und Mädchen der Grundschule Albert Einstein in Burg. In den Räumen werden Risse beseitigt und frische Farbe aufgetragen.

Von Henning Paul Aktualisiert: 20.11.2025, 14:27
Bürgermeister Philipp Stark verschaffte sich einen Überblick über die Arbeiten in der Grundschule.
Bürgermeister Philipp Stark verschaffte sich einen Überblick über die Arbeiten in der Grundschule. Foto: Stadt Burg

Burg. - Die Räume der Grundschule „Albert Einstein“ in Burg erstrahlen in neuem Glanz. Dank einer Förderung konnten Risse in den Wänden durch ein Fachunternehmen beseitigt werden und die Wände erhielten einen frischen Anstrich.