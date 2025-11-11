Platz für Solaranlagen Verpachten: Einstein-Schule und Grundschule Burg Süd bald mit PV-Anlagen?
Wie kann die Stadt zu Geld kommen? Zum Beispiel durch Vermietung und Verpachtung. Aber was kann man noch verpachten? Dächer lautet die Antwort.
11.11.2025, 07:15
Burg - Leere Kassen führen dazu, dass man wirklich in jede Richtung denken muss, wie man Geld reinbekommt oder Geld sparen kann. Genau das hat die Stadt beim Thema „Erneuerbare Energie“ getan und sich mit dem Thema „Solaranlage auf kommunalen Gebäuden“ befasst - sprich: Schulen, Gemeinschaftshäuser, Kindergärten.