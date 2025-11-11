Wie kann die Stadt zu Geld kommen? Zum Beispiel durch Vermietung und Verpachtung. Aber was kann man noch verpachten? Dächer lautet die Antwort.

Blick auf die Grundschule Albert Einstein in Burg. Wird hier bald eine PV-Anlage auf dem Dach stehen?

Burg - Leere Kassen führen dazu, dass man wirklich in jede Richtung denken muss, wie man Geld reinbekommt oder Geld sparen kann. Genau das hat die Stadt beim Thema „Erneuerbare Energie“ getan und sich mit dem Thema „Solaranlage auf kommunalen Gebäuden“ befasst - sprich: Schulen, Gemeinschaftshäuser, Kindergärten.