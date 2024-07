Sabine und Wolfram Strunk aus Leipzig sind gerade auf dem Elberadweg unterwegs und haben einen Abstecher zu Gommerns Gesteinsgarten gemacht. „Mein Bruder war mal hier und hat so schöne Bilder geschickt. Da wir die Gegend bisher nicht kennen, haben wir heute hier Halt gemacht“, sagt Sabine Strunk. „Der Gesteingarten ist toll gemacht, aber es gibt überhaupt keine Hinweisschilder - wir wären fast vorbeigefahren. Da sollte man mal was machen“, regt sie an.

Foto: Thomas Schäfer