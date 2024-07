Frank Eisenhut tritt als Ortsbürgermeister die Nachfolge von Andreas Wilhelmy in Königsborn an. Der Posten als Stellvertreter ist noch offen.

Königsborn. - Frank Eisenhut (Aktiv für Bürger) ist zum neuen Ortsbürgermeister von Königsborn gewählt worden. Er wurde im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates am Mittwochabend einstimmig gewählt. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Die Wahl eines Stellvertreters wurde auf Grund von Abwesenheit zweier Mitglieder auf die nächste Sitzung des Ortschaftsrates vertagt.

Ortsbürgermeister Königsborn: Frank Eisenhut als Nachfolger von Andreas Wilhelmy gewählt

Eisenhut tritt damit die Nachfolge von Andreas Wilhelmy an, der zuvor sieben Jahre als Ortsbürgermeister in Königsborn tätig gewesen war. Stellvertretende Ortsbürgermeisterin war Christa Bauer.

Als neuer Ortsbürgermeister überreichte Kay Gericke (SPD), Bürgermeister der Einheitsgemeinde Biederitz, Frank Eisenhut die offizielle Ernennungsurkunde und wünschte ihm alles Gute für die weitere Zusammenarbeit. Von seinem Vorgänger erhielt er zudem die Schlüssel für den Versammlungsraum, eine Tasse mit Ortswappen und eine Glocke, um auf den kommenden Sitzungen für Ruhe sorgen zu können.

Anschließend bedankte sich Gericke bei Wilhelmy für dessen geleistete Arbeit als Ortsbürgermeister und freute sich, dass dieser im Ortschaftsrat und bei der Feuerwehr in ehrenamtlicher Funktion erhalten bleibt.

Zu Beginn der Sitzung gratulierte Gericke allen gewählten Mitgliedern zu deren Einzug in den Ortschaftsrat. Er zeigte sich generell froh darüber, dass in der Gemeinde Biederitz ausreichend Kandidaten für alle Ortschaftsräte vorhanden gewesen sind. „Das zeigt, dass das Interesse an der Kommunalpolitik da ist.“

Dem Ortschaftsrat in Königsborn gehören Andreas Wilhelmy, Steve Otto, Frank Eisenhut, Nadine Hein, Anja Naujoks, André Reinhardt und Barbara Brocks (alle Aktiv für Bürger) an.