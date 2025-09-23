Jannes Steinkamp ist 22 Jahre jung und der neue Chef im Bürgerholz, wenn man so will. Als neuer Revierföraster hat der Müsntlerländer eine klare Vision. Sein erstes Kennenlernen mit den Bürgern in Burg ist bemerkenswert.

Neuer Revierförster im Bürgerholz: „Ich bin der Architekt im Wald und das gefällt mir“

Burg. - „Jenau, das jeht oft nicht gut, da die Buche mit der Dürre stark zu kämpfen hat“, sagt Jannes Steinkamp und antwortet ausführlich einem Bürger, der wissen will, welcher Baum sich für eine Neupflanzung gut eignen und es vielleicht schon in 20 Jahren zu stattlicher Größe schaffen würde.