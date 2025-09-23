Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Parey erwarteten die Besucher spannende Übungen, praxisnahe Feuerlöschertrainings und ein buntes Familienprogramm. Warum selbst erfahrene Erwachsene beim Löschen ins Schwitzen kamen – und was die Jugendfeuerwehr besonders stolz machte.

Der frühe Vogel fängt den Wurm - die ersten Besucher zum Fest.

Elbe-Parey. - Am Wochenende öffnete die Freiwillige Feuerwehr Parey ihre Tore und bot dabei weit mehr als nur Technik zum Anfassen. Von feurigen Übungen bis zu fröhlichem Kinderprogramm war für jeden etwas dabei. Doch ein spezieller Programmpunkt sorgte für besonders viel Aufmerksamkeit.