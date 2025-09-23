Bei der Wohngruppe des Albert-Schweitzer-Familienwerkes in Strinum kümmern sich Kinder und Erwachsene um den Schutz der Igel. Die stacheligen Tiere fühlen sich dort sehr wohl.

Igel fühlen sich in Strinum pudelwohl: Wenn die Nacht hereinbricht, kommt die Überraschung

Nicht größer als eine Kinderhand sind manche Igel.

Strinum. - Wenn es am Abend dunkel wird, erwacht der Vorgarten vorm Haus der Albert-Schweitzer-Wohngruppe in Strinum zum Leben. Es raschelt in den Hecken und schnell setzt ein Knuspern und Schmatzen ein. An den aufgestellten Futterschalen sitzen stachelige Bälle und schnorpeln die getrockneten Soldatenfliegenmaden oder das getreidefreie Katzenfutter weg.