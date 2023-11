Nachtleben Diskothek Big Ben in Burg bei Magdeburg öffnet wieder ihre Türen

Es geht los: In der Diskothek Big Ben in der Bahnhofstraße in Burg bei Magdeburg sollen Nachtschwärmer wieder auf ihre Kosten kommen. Am Sonnabend, 4. November, steigt die erste Party. Warum sich Betreiber Enrico Peters mächtig freut.