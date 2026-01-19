Ein Hauch Thailand in Biederitz: Saengduean Lichtenberger, genannt Daw, bringt mit traditionellen Thai- und Aromaöl-Massagen Körper und Seele in Einklang – aber warum nur für Frauen?

Saengduean Lichtenberger hat ihr Handwerk in Pattaya in Thailand gelernt

Biederitz - 'Zuhause bei Daw' - so lässt sich der Name des Massagesalons von Saengduean Lichtenberger, Spitzname 'Daw' übersetzen. Zuhause in Biederitz in der Magdeburger Straße, das sei auch ihr absoluter Lieblingsplatz. Dort bietet sie nun seit dem 2. Januar 2026 Thai-Massagen an. Allerdings nur für Frauen.