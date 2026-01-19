Bewegender Moment Ein Leben für den Storchenhof Loburg: Besondere Ehrung für Christoph Kaatz beim Neujahrsempfang in Möckern
Loburgs „Storchenvater“ Christoph Kaatz ist beim Neujahrsempfang mit einem Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt Möckern geehrt worden. Damit steht er als Einziger in beiden Ehrenbüchern.
19.01.2026, 17:33
Möckern. - Christoph Kaatz (87), Vorsitzender des Vereines Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg, ist im Rahmen des Möckeraner Neujahrsempfangs mit einem Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt Möckern geehrt worden.