  4. Bewegender Moment: Ein Leben für den Storchenhof Loburg: Besondere Ehrung für Christoph Kaatz beim Neujahrsempfang in Möckern

Loburgs „Storchenvater“ Christoph Kaatz ist beim Neujahrsempfang mit einem Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt Möckern geehrt worden. Damit steht er als Einziger in beiden Ehrenbüchern.

Von Stephen Zechendorf 19.01.2026, 17:33
Christoph Kaatz trug sich beim Neuhjahrsempfang ins Ehrenbuch der Stadt Möckern ein. Foto: S. Zechendorf

Möckern. - Christoph Kaatz (87), Vorsitzender des Vereines Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg, ist im Rahmen des Möckeraner Neujahrsempfangs mit einem Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt Möckern geehrt worden.