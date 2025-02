Bäckerei-experte wagt neuanfang Neues Frühstückscafé am Bahnhof in Burg: Warum der Berliner "Kasi" drei Jahre auf diese Chance warten musste

Croissants, Rührei und mehr: Am Bahnhof in Burg wagt ein Berliner die Neueröffnung von "Kasis Bahnhofscafé". Was Kunden erwartet und warum der Berliner lange auf diese Chance warten musste.