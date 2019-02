Die Verkehrswacht Jerichower Land hat einen neuen Vorstand gewählt. Allerdings: Der Verein arbeitet vorerst ohne Vorsitzenden. Ein Blick ...

Burg l Die Mitglieder der Verkehrswacht Jerichower Land in Burg haben auf ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Künftig wird es keinen Vorsitzenden mehr geben. „Wir haben einfach niemanden gefunden, der diese Funktion übernehmen wollte“, stellte der bis zur Jahreshauptversammlung tätige Vorsitzende Joachim Borghans klar. Er selbst möchte mit seinen 80 Jahren dieses Amt nicht mehr ausfüllen. Dem neuen Vorstand gehören Joachim Borghans, Gerhard Ritz, Michael Hoppe, Klaus Heinemann und Detlef Krüger an. Alle Vorstandsmitglieder sind gleichberechtigt. Alle wurden einstimmig von den Anwesenden gewählt. Im Zuge der Neuwahl des Vorstandes wurden auch die entsprechenden Satzungsänderungen mit einer Enthaltung auf den Weg gebracht.

„Die Verkehrswacht Jerichower Land e. V. war auch im letzten Jahr wieder ein verlässlicher Partner für die Bürgerinnen und Bürger, für die Behörden und Institutionen sowie für die Kinder und Schüler im gesamten Landkreis“, betonte Gerhard Ritz in seinem Geschäftsbericht. Dazu hätten auch die Mitarbeiter mit Umsicht und hoher Einsatzbereitschaft bei der Realisierung der Schulen und Projekte beigetragen. Nach dreijähriger Laufzeit war am 31. Oktober des vergangenen Jahres das Projekt „SoTas“ (Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt) ausgelaufen.

Finanzen wieder gesichert

Nachdem das Jahr 2017 eine Übergangszeit war, in der die Finanzierung der Verkehrswacht auf ein stabiles Fundament gestellt worden war, sei es im vergangenen Jahr gelungen, so Gerhard Ritz, die Unterstützung durch den Landkreis auf eine neue Qualität zu bringen. Gerhard Ritz: „Wir haben es geschafft, die finanzielle Förderung mit einer vertraglichen Vereinbarung abzusichern. So wie wir das seit Jahren auch mit der Stadt Burg geregelt haben.“

Eine weitere finanzielle Unterstützung kommt von der Landesverkehrswacht. Hier werden in diesem Jahr 20 000 Euro für die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht Jerichower Land fließen.

Kriminaloberrätin Janine Herfen, Leiterin des Polizeireviers Jerichower Land in Burg, hatte bisher laut eigener Aussage wenig Kontakt mit der Verkehrswacht. „Aber das soll sich ändern. Ideen dafür gibt es schon.“

Kontakt zum Seniorenrat

Verbessert wurde im Jahr 2018 der Kontakt zum Kreisseniorenrat. Dabei geht es vorrangig um die Werbung von Teilnehmern am Fahrsicherheitstraining. Gespräche mit dem Jobcenter für Arbeitskräfte in diesem Jahr wurden bereits im September 2018 geführt.

Aus dem bisherigen Vorstand sind Axel Tscherning und Stephan Besthorn ausgeschieden. Letzterer hat jetzt eine Festanstellung bei der Verkehrswacht. Zu neuen Beiratsmitgliedern wurden Niels Haferland, Kathrin Klempke, Anke Panwitz, Stephan Besthorn und Axel Tscherning berufen.

Mit zwei Gegenstimmen bei einer Enthaltung stimmten die Mitglieder einer Beitragserhöhung von 13 auf 15 Euro jährlich zu. Die Regelung gilt ab 2020. Die Verkehrswacht zählt aktuell 50 Mitglieder.