Der Burger Stadtrat soll über die Zukunft von Hort, Kita und Grundschule in Niegripp entscheiden. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Bevölkerungsprognose. Und die verheißt nichts Gutes.

Mathematik-Unterricht in der 1. Klasse der Niegripper Grundschule mit Lehrerin Silvana Keller.

Burg/Niegripp. - Niegripps Ortsbürgermeister Matthias Pannholzer will das Blatt in letzter Sekunde noch wenden – zugunsten von Investitionen in die Grundschule. „Dabei geht es schlichtweg um die Zukunft unseres Dorfes, das immer mehr Einwohner anzieht“, begründet er. Dem gegenüber steht die Verwaltung mit ihrem engen Haushaltskorsett und der jetzt veröffentlichten Bevölkerungsprognose bis 2035. Und weil solche Zahlen quasi der Nährboden für Fördermittel jedweder Art sind, sind sie nun der Dreh- und Angelpunkt einer Diskussion, die heute im Stadtrat ihren Abschluss finden soll.