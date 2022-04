Niegripper Karnevalisten feiern nicht ganz runden Geburtstag

Auf der großen Wiese am Kanal nimmt das Festzelt Formen an, demnächst herrscht wieder närrisches Treiben.

Niegripp - Das lange Warten hat ein Ende. Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause stehen die Akteure des Niegripper Carneval Clubs (NCC) bald wieder auf der Bühne. Zwar hat die Karnevalszeit mit dem Aschermittwoch am 2. März ihr Ende gefunden, ist der Beginn der nächsten fünften Jahreszeit am 11. November noch lange nicht in Sicht, aber nach mehreren vergeblichen Anläufen wollen es die Karnevalisten nun durchziehen.