Ein sehr seltenes Farbenspiel ist in vielen Regionen Deutschland am Nachthimmel zu sehen gewesen: Polarlichter. Für Fotografen eine einmalige Chance - auch in Gommern.

Gommern - Zu einem faszinierenden Ereignis ist es in der Nacht zum 11. Mai gekommen. Über Gommern waren tatsächlich Nordlichter, die Aurora borealis, zu sehen. Doch nicht nur in Gommern – Menschen in ganz Europa konnten sich am erhabenen Spiel der Polarlichter erfreuen.

Grund war der stärkste Sonnensturm seit 2003. Von der Sonne ausgesandte elektrisch geladene Teilchen reagieren dabei mit den Elementen der Erdatmosphäre und bringen sie in unterschiedlichen Farben zum Leuchten. Stickstoffatome leuchten blau-violett, Sauerstoffatome je nach ihrer Höhe in der Atmosphäre von grün-gelb bis rot.

Was war and er Kamera eingestellt für dieses Bild

So farbreich wie auf dem Foto, das die Nordlichter über der Wasserburg zeigt, sind sie mit bloßem Auge jedoch nicht zu erkennen gewesen. Anfangs erschienen sie einem als grauer Wolkenschleier. Hatten sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt, waren die Farben aber durchaus erkennbar – vor allem der Magenta-Schein. Für die Fotointeressierten: Die Belichtungszeit betrug 15 Sekunden, Blende 2.0, Brennweite 20 Millimeter, ISO 200.