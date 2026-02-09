Die Helios-Klinik Jerichower Land verzeichnet mehr Patienten in den vergangenen Tagen. Die Glätte in diesem Jahr ist besonders gefährlich. Ein Notarzt über Frakturen und Verantwortung.

Notarzt nach Glätteunfällen: „Warnung vor Glatteis ist kein Vorschlag“

Eis und Schnee sorgten für viele Unfälle - auch im Jerichower Land. Ein Notarzt zieht sein Fazit aus der vergangenen Woche.

Burg - Schnee und Eis machen in diesen Tagen die Straßen unsicher. Nach den vielen Unfällen, füllte sich die Zentrale Notaufnahme in der Helios Klinik Jerichower Land. Schon seit einigen Tagen sei die Notaufnahme gut ausgelastet, wie die Klinik mitteilt.