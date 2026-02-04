Der NP-Markt am Markt in Burg schließt in der kommenden Woche. Für den Supermarkt hat das Unternehmen große Pläne. Was hier neu entstehen soll.

NP-Markt schließt für zwei Wochen - Was die Betreiber vorhaben

Der NP-Markt in Burg wird für Renovierungsarbeiten geschlossen. Aus ihm soll ein neuer nah & gut-Markt werden.

Burg - Aushänge mit großen roten Buchstaben und einem gelb-schwarzen Baustellenband sind für jeden Kunden im NP-Markt in der Einflugsschneise der Schartauer Straße in Burg unübersehbar. Die Nachricht: Wegen Umbauarbeiten wird der Markt am 13. Febraur für 14 Tage geschlossen.