Seit Ende letzten Jahres ist eine Rolltreppe im Galeria Magdeburg auf mehreren Etagen außer Funktion. Soll hier Strom gespart werden?

Noch immer prangt der große „Karstadt“-Schriftzug über dem Kaufhaus in Magdeburg, das mittlerweile offiziell unter dem Namen „Galeria“ firmiert. Aktuell ist hier nur eine Rolltreppe in Betrieb.

Magdeburg. - Wer derzeit für einen Shoppingtrip im Galeria Magdeburg unterwegs ist, bemerkt schnell die niedrig hängenden Absperrungen vor den Rolltreppen des Kaufhauses. Hier geht es nicht weiter. Schon im Sommer 2025 waren mehrere Gebäudeeingänge gesperrt worden. Nun ist seit Wochen einer der beiden Treppenstränge auf mehreren Etagen außer Betrieb. Was ist der Grund?