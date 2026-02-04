Seit Jahren soll in Groß Ammensleben ein neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Die Kosten klettern auf 5,2 Millionen Euro. Warum das künftige Gebäude auch für Einwohner so wichtig ist.

Hoffnung in Groß Ammensleben: Großprojekt soll im Sommer starten

Wie wird das neue Feuerwehrgerätehaus in Groß Ammensleben aussehen? Das zuständige Generalunternehmen hatte im vergangen Jahr bereits das Feuerwehrgebäude in Oschersleben (Bild) fertiggestellt.

Groß Ammensleben - Die Vorbereitungen für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Groß Ammensleben kommen voran. „Die Entwurfsplanung ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen, sodass nun der Übergang in die Genehmigungsplanung erfolgt“, sagte der Fachdienstleiter „Gemeindeentwicklung“ der Niederen Börde, Marcus Belling.