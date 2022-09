Voller Erfolg Erstes Oldtimertreffen in Hohenziatz mit mehreren hundert Besuchern

Das erste Oldtimertreffen in Hohenziatz zog am Sonnabendnachmittag mehrere hundert Besucher in seinen Bann. Zu bestaunen waren unter anderem Pkw, Motorräder, Mopeds und Feuerwehrfahrzeuge.