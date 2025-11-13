Beim Jobcenter Jerichower Land kann man bequem von zu Hause online Anträge ausfüllen. Aber diese sind manchmal kompliziert. Seit April gibt es deshalb in Burg und Genthin eine Digi-Lounge, in der Online-Anträge mithilfe von Lotsen erstellt werden.

Online-Anträge im Jobcenter: Wer allein zu Hause nicht zurecht kommt, bekommt Hilfe

Das Jobcenter Jerichower Land verfügt seit April über eine Digi-Lounge. Das Angebot wird von den Klienten gut angenommen.

Burg - Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Kurzarbeitergeld, selbst beim Mini-Job oder der Selbstständigkeit - immer muss ein Antrag ausgefüllt werden beim Jobcenter. Das geht in den meisten Fällen auch schon online. Aber was wenn ich die Anträge nicht verstehe?