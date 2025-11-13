weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Bürgergeld und Arbeitslosengeld: Online-Anträge im Jobcenter: Wer allein zu Hause nicht zurecht kommt, bekommt Hilfe

Bürgergeld und Arbeitslosengeld Online-Anträge im Jobcenter: Wer allein zu Hause nicht zurecht kommt, bekommt Hilfe

Beim Jobcenter Jerichower Land kann man bequem von zu Hause online Anträge ausfüllen. Aber diese sind manchmal kompliziert. Seit April gibt es deshalb in Burg und Genthin eine Digi-Lounge, in der Online-Anträge mithilfe von Lotsen erstellt werden.

Von Henning Paul 13.11.2025, 18:18
Das Jobcenter Jerichower Land verfügt seit April über eine Digi-Lounge. Das Angebot wird von den Klienten gut angenommen.
Das Jobcenter Jerichower Land verfügt seit April über eine Digi-Lounge. Das Angebot wird von den Klienten gut angenommen. Foto: Marco Papritz

Burg - Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Kurzarbeitergeld, selbst beim Mini-Job oder der Selbstständigkeit - immer muss ein Antrag ausgefüllt werden beim Jobcenter. Das geht in den meisten Fällen auch schon online. Aber was wenn ich die Anträge nicht verstehe?