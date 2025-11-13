Bürgergeld und Arbeitslosengeld Online-Anträge im Jobcenter: Wer allein zu Hause nicht zurecht kommt, bekommt Hilfe
Beim Jobcenter Jerichower Land kann man bequem von zu Hause online Anträge ausfüllen. Aber diese sind manchmal kompliziert. Seit April gibt es deshalb in Burg und Genthin eine Digi-Lounge, in der Online-Anträge mithilfe von Lotsen erstellt werden.
13.11.2025, 18:18
Burg - Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Kurzarbeitergeld, selbst beim Mini-Job oder der Selbstständigkeit - immer muss ein Antrag ausgefüllt werden beim Jobcenter. Das geht in den meisten Fällen auch schon online. Aber was wenn ich die Anträge nicht verstehe?