Mission Landtag: Darum tritt Bürgermeister aus Biederitz für die Freien Wähler an

Biederitz - Nach dem SPD-Austritt im vergangenen Jahr, hat Kay Gericke - Bürgermeister der Gemeinde Biederitz - eine neue politische Heimat gefunden. Im Interview spricht er über seine Beweggründe, Pläne, die Facebook-Freundschaft zu Hubert Aiwanger, Brettspiele in der Kommunalpolitik und inwiefern eine private Leidenschaft die politische Entscheidung Anfang der Woche beeinflusste.