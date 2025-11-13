Seit Monaten stapeln sich Textilien hinter dem Parkplatz des NP in Burg Süd um einen Altkleidercontainer. Wie die Firma „Profittex“ Stellung bezieht und was nun passieren soll.

Schandfleck wird immer größer: Haufen von Altkleidern wächst rings um Container in ungeahnte Dimensionen

Burg. - „Wir halten die Umwelt sauber“ steht in blauen Buchstaben auf dem Kleidercontainer in Burg Süd hinter dem NP. Ironischerweise wächst hier seit Monaten der Haufen an Altkleidern rund um den Container, wie eine Leserin der Volksstimme schreibt. Ein Schandfleck ist entstanden.