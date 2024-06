Plov - eine Spezialität aus Usbekistan präsentierten am Streetfood-Markt diese Studentinnen.

Friedensau - Mit einem multikulturellen und internationalen Tag der offenen Tür wurde am Sonntag in Friedensau mit zahlreichen Besuchern der Geburtstag der Ortschaft gefeiert. Der Ort kann in diesem Jahr auf sein 125-jähriges Bestehen zurückblicken.

Schon bei der Eröffnung vor der Hochschulbibliothek um 10.30 Uhr waren viele Besucher aus der Region im Ort unterwegs. Ab dem Vormittag gab es Angebote für alle Generationen. Die Theologische Hochschule, die Bibliothek, die Freiwillige Feuerwehr, die Kindertagesstätte und das Seniorenheim gaben Einblicke hinter ihre Kulissen. Auf dem Zeltplatzgelände sorgten die Adventjugend und die Pfadfinder dafür, dass sich jüngere Gäste nicht langweilen. Kutschfahrten erleichterten die Wege zwischen den Angeboten.

Die Adventjugend hatte auf dem Zeltplatz Bastelangebote vorbereitet. Stephen Zechendorf

Historie und Zukunft

Mehrere Führungen befassten sich mit der Geschichte und der Zukunft des einzigen Hochschulstandortes im Jerichower Land. Alles hatte mit dem Kauf des Geländes der „Klappermühle“ an der Ihle durch die Adventistengemeinschaft begonnen. Inzwischen wurde aus einer Missionarsschule ein internationaler, lebendiger Campus, an dem mehrere Bachelor- und Magisterstudiengänge angeboten werden. Studierende aus aller Welt kommen hier zusammen. Auch über die einzelnen Studiengänge und wissenschaftlichen Projekte wurde informiert.

Die Pfadfinder stellten sich am Tag der offenen Tür ebenfalls vor. Stephen Zechendorf

Wer zwischendurch Hunger bekam, hatte am Sonntag beim Street-Food-Markt im Park vor der Mensa die Qual der Wahl.

Natürlich durfte an diesem Super-Wahltag auch die Politik nicht fehlen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde am Nachmittag die Frage gestellt und zugleich Versuche der Antwort unternommen: „Warum wählen gehen?“

Bei Führungen gab es Einblicke in die Geschichte und Zukunft Friedensaus. Stephen Zechendorf

Eingeladen waren der Landrat des Jerichower Landes, Steffen Burchardt, der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Kurze, Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger, Damir Mitrov von der Studierendenvertretung der Theologischen Hochschule und die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Ute Mertens.