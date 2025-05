Verein Unser Trautenstein Verein sorgt für neue Projekte in Harz-Ort: Premiere für 2025 geplant

Der neue Verein Unser Trautenstein will einiges in dem Oberharz-Ort bewegen. Dazu gehört nicht nur die aufwendige Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus. Auch an anderer Stelle gibt es Neuheiten – bis hin zu einer Veranstaltung, die im Mai erstmalig in Trautenstein stattfinden wird.