Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 5. Mai 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

"Ein Strauß voll bunter Melodien" im "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" in der Straße Breiter Weg 37 treffen sich verschiedene Projekte zu einem musikalischen Abend. Die Veranstaltung trägt den Titel "Ein Strauß voll bunter Melodien". Am Montag, dem 5.5.2025, beginnt das Programm um 19.30 Uhr.

Die Mittwoch-A-Band besteht aus David Perner (Gesang, Gitarre), Sebastian Hammer (Bass, Piano, Gitarre), Marco Ladewig (Akkordeon, Ukulele) und Sebastian Klammt (Cajon). Sie präsentieren eigene deutschsprachige Lieder, die sich an den Traditionen verschiedener Singer-Songwriter orientieren.

Die Band kleinstein, bestehend aus Tobias Hengstmann (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Sebastian Hammer (Gesang, Bass), Martin Lorenz (Saxophon) und Christian Karius (Schlagzeug), interpretiert eigene Songs im Stil der Hamburger Schule.

Christoph Perner ist sowohl als Solokünstler mit eigenen Liedern als auch als Mitglied bei kleinstein vertreten. Während des Abends wechseln die Künstler mehrfach die Konstellationen. Das Programm ist geprägt von selbstgeschriebener deutschsprachiger Musik in unterschiedlichen Stilrichtungen.

Swing im Magdeburger Moritzhof - dieses Mal mit Livemusik

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 5.5. im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1.

Dieses Mal ist eine Liveband mit von der Partie. Seit 2012 sind die Savoy Satellites vor allem in Berlin und Deutschland unterwegs. Die Savoy Satellites haben und sorgen für gute Laune. Sie spielen energetische Rhythmen für Lindy Hop-Liebhaber mit Musik im Stil von Billie Holiday, Nat King Cole oder Ella Fitzgerald – ein wenig Namedropping darf sein.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg zeigt Ausstellung zum Aufstand vom 17. Juni 1953

Im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 wird die Ausstellung "Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt" gezeigt. Beginn der Ausstellung ist am 5.5.2025, sie läuft bis zum 22. August. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung beleuchtet den Aufstand vom 17. Juni 1953, der nicht nur in Berlin, sondern auch in Sachsen-Anhalt ein Zentrum von Streiks und Protesten war. Allein in Magdeburg, Halle, Bitterfeld und Leuna demonstrierten Zigtausende von Menschen, und an mehr als 240 Orten in Sachsen-Anhalt kam es zu Protesten. Die Demonstranten forderten Freiheit, Menschenrechte, freie Wahlen und das Ende der SED-Diktatur. Erarbeitet wurde die multimediale Plakatausstellung 2023 vom Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Gezeigt werden 25 Tafeln mit Fotos, Tondokumenten und Zeitzeugenberichten, die die Vor-, Nach- und Wirkungsgeschichte des Aufstands an verschiedenen Orten dokumentieren. Ergänzend zur Ausstellung werden im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg auch Quellen aus Magdeburg präsentiert.

"Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr" - Ausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Künstlerin Anja Dähne präsentiert in der Medizinischen Zentralbibliothek Magdeburg ihre Ausstellung "Voyage, Voyage – Reise ohne Rückkehr". Die Ausstellung dokumentiert die künstlerische Entwicklung der Künstlerin von 2019 bis 2025 und widmet sich in erster Linie den Themen Veränderung, neuen Perspektiven, Freiheit und Authentizität.

In ihren Werken, die von Portraits und Akten geprägt sind, spiegelt sich ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen wider. Während sie anfangs vor allem mit Aquarell arbeitete, nutzt sie seit Beginn des Jahres 2025 zunehmend Acryl auf Leinwand. Ihre Darstellungen thematisieren Werte wie Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung, wodurch die Figuren in ihren Bildern als handelnde Subjekte und nicht als passive Objekte erscheinen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich. Bis zum 26. April ist sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Medizinische Zentralbibliothek befindet sich auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 41.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Frühjahr zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wurde im Jahr 2024 von 250.000 Menschen besucht. Im Zoo leben 655 Tiere in 154 Arten. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Die Brüder Löwenherz" um 9 und 11 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 und für den Auftritt von Wolfgang Trepper um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls gibt es noch Tickets an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.