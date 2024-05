Kommunalpolitik in Möser

Nancy Wienke, Steven Illgas, Wolfgang Zachert, Christan Luckau, Thomas Voigt, Eva-Maria Schenk (v.l.) und Tobias Voigt (nicht im Bild) bildeten den Ortschaftsrat, dessen Legislaturperiode in Kürze abläuft.

Lostau - Die Überraschung war den Lostauer Ratsmitgliedern gelungen: Als Dankeschön für sein fünfjähriges Engagement als Lostauer Ortsbürgermeister schenkten sie Thomas Voigt (CDU) eine Ortsbürgermeister-Un-Ruhebank. In dieser Woche überreichte Christian Luckau im Namen seiner Ratskollegen das Foto der Bank erst einmal symbolisch. Bald wird die Sitzbank jedoch aufgestellt – an einem Standort, den sich Thomas Voigt aussuchen kann. „Vielen Dank!“, bedankte er sich für sein Abschiedsgeschenk. Er wünschte allen Ratsmitgliedern, die erneut für den Ortschafts- oder Gemeinderat kandieren, viel Erfolg. „Ich bin froh, dass wir genügend Kandidaten haben. Und hoffe, dass wir Lostauer wieder gut im Gemeinderat Möser vertreten sein werden.“

Wie es die Un-Ruhebank vermuten lässt, will sich Thomas Voigt nicht ganz zur Ruhe setzen. „Die Sporthalle ist mein Baby.“ Da wolle er dranbleiben. Rund zwei Millionen Euro habe die Gemeinde damals in den Bau investiert, da sei es wichtig, die Halle entsprechend zu pflegen und zu erhalten. Auch vom neuen Ortschaftsrat wünschte er sich das. Ruhig mal ein Widerwort gegenüber der Verwaltung regte er zudem an.

Die enge finanzielle Situation hatte den Ortschaftsrat auf dieser Sitzung fast bei jedem angesprochenem Thema beschäftigt. „Aber damit stehen wir nicht allein da. Die anderen Gemeinden haben auch kein Geld.“