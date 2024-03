Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möckern. - Der Ortschaftsrat von Möckern hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Gastronomie der Stadthalle Möckern an die Betreiber der „Anubis-Lounge & Cocktailbar“ in Burg zu vergeben. Eine entsprechende Empfehlung ergeht an den Kulturausschuss, der abschließend noch über die Pachtvergabe entscheiden muss.