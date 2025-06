Lose für die Zerbster Pferdemarktlotterie sind nun auch in Gommern im Kaufhaus am Markt erhältlich. Verkäuferin Franziska Will hofft auf guten Zuspruch. „Immerhin gibt es tolle Preise für kleines Geld zugewinnen“, sagt sie.

Gommern. - Wer in diesem Jahr an der beliebten Zerbster Pferdemarktlotterie teilnehmen möchte, muss dafür nicht mehr extra nach Zerbst fahren. Erstmals können die begehrten Lose auch direkt in Gommern erworben werden – und zwar im Kaufhaus am Markt. Der Verkauf hat bereits begonnen.