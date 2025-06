Badersleben. - Zum Geburtstag bekommt man ein Ständchen - das ist auch in Badersleben Tradition. Allerdings hat man sich hier schon seit Jahren etwas Besonderes einfallen lassen: Alle Geburtstagskinder des Ortes ab 70 Jahren werden, gemeinsam mit Ehejubilaren ab Goldener Hochzeit, zu einem kleinen gemeinsamen Fest eingeladen. Dem Ständchen für Viele.

Einmal im Jahr gibt es dann, initiiert von Ortschaftsrat und Heimatverein, in der Wassermühle am Paulsplan ein buntes musikalisches Programm mit Künstlern aus der Region - im besten Fall sogar aus Badersleben selbst, das so einige spannende Akteure zu bieten hat. Am 26. Juni war es wieder soweit.

Regen schreckt die Baderslebener nicht ab

Dieses Mal konnten die Zuschauer den Jagdhornbläsern aus Eilenstedt, Grundschüler Oskar Ballast mit einem plattdeutschen Gedicht, dem Badersleber Männerchor, den ebenfalls aus Badersleben stammenden SpringTönen, einer Badersleber Nachwuchsband und weiteren Beiträgen lauschen - was sie, ausgestattet mit Schirmen und Regencapes, trotz des schlechten Wetters gutgelaunt taten.

Ein gemeinsamer Imbiss beendete das gemütliche Beisammensein.