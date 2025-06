Christa Ringkamp (l.) und Steffi Trittel (r.) überreichen die Natur-im-Garten-Plakette als Partnerbetrieb an Jolanda van Amerom.

Ostingersleben - Mit der Handelsgärtnerei Jolanda van Amerom und dem „Alles im grünen Bereich“-Design von Miek Stap – beide sind in Ostingersleben in der Gemeinde Ingersleben ansässig – sind die ersten beiden Partnerbetriebe in Sachsen-Anhalt mit dem Zertifikat „Natur im Garten“ der Gartenakademie ausgezeichnet worden.