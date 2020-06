Zwei junge Männer haben sich in Möckern bei einer unüberlegten Aktion verletzt und mussten ins Krankenhaus.

Möckern (vs) l Zwei 18-Jährige sind bei einer leichtsinnigen Aktion am Mittwoch an einer Bushaltestelle im Lochower Weg in Möckern verletzt worden. Die beiden wollten angeblich ein Foto vom Dach eines Häuschens an einer Bushaltestelle machen als dieses nachgab und sie durch das Dach fielen.

Der Rettungsdienst kam zum Einsatz und brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Vermutlich wird dieser Leichtsinn auch ein zivilrechtliches Nachspiel haben, so die Polizei.