Bauarbeiten an B1 in Möser Polizei erhöht Kontrolldruck: Schulbusverkehr und Verkehrssicherheit im Fokus

Die Regionalbereichsbeamten in Möser sind beinahe täglich vor der Grundschule in Möser im Einsatz. Die Ausschilderung, so ihre Beobachtung, interessiert nur einen Teil der Autofahrer. Worauf Sie sich jetzt einstellen müssen...