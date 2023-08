Der Brand in der Altstadt von Burg bei Magdeburg ist ein Fall für die Kriminalpolizei. Die Stadt schrammte an Schlimmerem vorbei.

IDer Holzbau auf einem Hinterhof an der Schulstraße war in der Montagnacht nicht mehr zu retten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Die Rauchwolke steht Meter hoch über der Altstadt von Burg (Jerichower Land), Funken fliegen durch die Luft, am Boden lodert das Feuer. In der Nacht zum 7. August 2023 ist es an der Schulstraße zu einem Brand gekommen, bei dem ein Holzbau zerstört worden ist. Im Zuge des Feuers musste auch eine etwa 18 Meter hohe Linde gefällt werden, die im Inneren in Flammen stand.