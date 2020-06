Zwei Jugendliche sollen in Burg eine Teenagerin sexuell genötigt haben. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Jugendlicher soll in Burg versucht haben ein Mädchen (15) im Intimbereich zu berühren. Nun ermittelt die Polizei.

Burg (vs) l Gegen zwei 14-jährige Jungen aus Burg wird wegen des „Verdachts des Verstoßes gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ ermittelt. Einer der Beiden soll am Freitag (19. Juni) versucht haben, in der Burger Bahnhofstraße eine 15-Jährige im Intimbereich zu berühren.

So soll der Jugendliche versucht haben, die Jacke der 15-jährigen zu öffnen. Der andere Junge hätte ihn dabei „verbal unterstützt“, teilt die Polizei am Montag mit. Ein aufmerksamer Zeuge schritt jedoch ein, sodass die beiden Heranwachsenden von der 15-Jährigen abließen und sich vom Tatort entfernten. Die Polizei konnte jedoch die Identität der Jungen herausbekommen. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, berichten die Beamten.