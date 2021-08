Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in Gommern ländliche Wege: 19 Fahrer in zwei Stunden erwischt

Gommern/Vehlitz/Dannigkow/Karith - Der Kleintransporter hatte kaum gestoppt, da ragte schon eine Hand aus dem Fenster. „Hier sind meine Papiere. Ich muss dringend aufs Klo. Wirklich dringend. Es ist ernst. Ich kanns kaum noch halten“, klang es äußerst angespannt aus dem Inneren des Fahrzeugs. „Ich muss nur schnell nach Dannigkow, dann bin ich sofort wieder da, versprochen.“

„Kennst du den, Karsten?“, fragte Mario Hecker. Der Regionalbereichsbeamte hatte das Fahrzeug gestoppt, da es unerlaubterweise den ländlichen Weg zwischen Vehlitz und Dannigkow befahren hatte. „Ja“, entgegnete Karsten Dannemann kurz und knapp. Dannemann war jahrelang Regionalbereichsbeamter in Gommern. Jetzt ist er, ebenso wie Mario Hecker, in Möckern tätig - aber die Leute kennt er natürlich noch.

Die Papiere wurden einbehalten, der Kleintransporter eilte davon. Allenthalben Amüsement. Zehn Minuten später war er wieder am Ort des Vergehens. „Ja, also normalerweise kostet das 20 Euro, da Sie aber hin und wieder zurück gefahren sind, sind es jetzt 40 Euro“, begrüßte Mario Hecker den zurückgekehrten Delinquenten mit einem schelmischen Gesichtsausdruck. Die RBBs und der reumütige Fahrer lachten los. Es war natürlich ein Scherz. 20 Euro Bußgeld waren aber dennoch fällig.

14 Bußgelder verteilt

So tatsächlich geschehen auf dem ländlichen Weg zwischen am Abzweig B184 Dannigkow Richtung Vehlitz. Insgesamt 14 Bußgelder mussten die RBBs Mario Hecker und Karsten Dannemann verteilen. Das Fahren auf dem Weg ist für den öffentlichen Verkehr untersagt. Nicht jeder der Ertappten hatte so viel Verständnis und Einsicht, wie unser eiliger Dannigkower.

Gesperrte Straßen und Kreuzungen sind für Autofahrer ärgerlich, keine Frage. Die damit verbundenen Umleitungen noch viel mehr. Daher entscheiden sich einige Kraftfahrer dazu, die teilweise großräumigen Umleitungen zu umgehen, indem sie Schleichwege nutzen. Nachvollziehbar, aber nicht legal.

Derzeit ist die Kreuzung B184 / Vehlitz für den Verkehr voll gesperrt. Um nach Vehlitz zu kommen, muss man über Leitzkau und Ladeburg fahren. Von Magdeburg aus gibt es einen weiteren Schleichweg, der in Karith startet. Auf beiden Strecken führten Polizei und Gommeraner Ordnungsamt gestern Kontrollen durch, da es Beschwerden von Anwohnern gab.

Man weiß nie, wie jemand reagiert

Mit dabei auch Pascal Tuchen. Der 17-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Gommeraner Verwaltung. Momentan ist er im Ordnungsamt tätig und erstmals bei einem solchen Außeneinsatz dabei. Knöllchen verteilen kennt er schon - natürlich nicht alleine, da er noch in der Ausbildung ist - aber direkter Kontakt zu überführten Autofahrern ist etwas Neues.

„Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, gesteht er. „Man weiß ja nie, wie jemand reagiert. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten vernünftig sind und ja auch wissen, dass sie etwas falsch gemacht haben.“ Damit liegt er richtig - nahezu.

Heftige Diskussionen und einfallsreiche Ausreden

Von den 14 Überführten auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Dannigkow und Vehlitz sowie fünf weiteren auf dem Weg zwischen Karith und Vehlitz waren nahezu alle einsichtig und reumütig. Ausnahmen gibt es aber immer - von heftigen Diskussionen bis hin zu einfallsreichen Ausreden. So auch gestern.

Ausreden kennen die RBBs Mario Hecker und Karsten Dannemann natürlich: „Hier fahren alle lang“ - „Der Weg ist besser“ - „Die Umwelt wird geschont, wenn wir nicht die lange Umleitung fahren“ - „Mein Sprit ist gleich alle, ich schaffe es nicht über die Umleitung“ - und viel andere. Und gestern kamen noch einige hinzu.

Karsten Dannemann (l.) und Mario Hecker (r.) kontrollieren Andreas Mai. Er hatte für seinen 40-Tonner eine Genehmigung. Thomas Schäfer