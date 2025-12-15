Zweiter Rundgang der Volksstimme und Bürgermeisterin Dagmar Turian. Interessierte können sich anmelden und an der Tour teilnehmen.

Die Friedenstraße In Genthin ist Teil des zweiten Rundgangs.

Genthin - Der erste Rundgang mit der Volksstimme und der Bürgermeisterin Dagmar Turian durch die „City“ ist am Freitagnachmittag über die Bühne gegangen. In einer gut gemischten Gruppe ging es eine Stunde durch Genthins Mitte. Mit der Erkenntnis, dass man seitens der Stadt auch ohne großes Geld, durchaus etwas versuchen will.