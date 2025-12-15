Trotz Homeoffice: Pendeln gehört für die meisten Menschen im Kreis Stendal zum Alltag. Bei der Jobsuche sind für viele Arbeitnehmer jedoch andere Faktoren wichtiger als die Entfernung. Womit Arbeitgeber jetzt punkten.

Osterburg. - Manch einer braucht nur fünf Minuten zu Fuß, andere fahren eine Stunde lang mit dem Auto. Wie weit der Weg von zu Hause bis zur Arbeit ist, gehört für viele Menschen zu den ausschlaggebenden Kriterien bei der Jobsuche. Nun zeigen neue Zahlen der Statistischen Landesämter, wie viele Menschen täglich nach Osterburg pendeln oder die Stadt verlassen. Worauf Arbeitnehmer heutzutage Wert legen, erklärt Experte Georg Haberland.